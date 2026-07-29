Erro no julgamento mostra o momento complicado vivido pelo Inter

A história da utilização pelo departamento jurídico do Inter de um áudio fake de uma página de paródias do VAR na defesa de Victor Gabriel no STJD é inacreditável. Como uma área do clube, sempre reconhecida pela grande competência, pode ter cometido um equívoco gigante? O erro foi reconhecido em nota oficial do Colorado e fica uma lição para todos nós. A checagem de tudo que aparece na internet tem que ser minuciosa.



A pena dada ao zagueiro acabou sendo muito pesada. Claro, que não por causa do erro cometido pela defesa no julgamento. O lance foi realmente muito violento. Victor Gabriel fica sem poder atuar por seis jogos ou o período em que Gabriel Pec ficar fora dos gramados, no prazo máximo de 180 dias. Mais um problema para Paulo Pezzolano resolver.