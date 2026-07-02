Camisas pesam nos confrontos entre seleções europeias e africanas

Harry Kane foi o destaque da classificação da Inglaterra. Odd ANDERSEN / AFP

A Inglaterra levou um susto gigante na Copa do Mundo. Um jogo que parecia fácil, virou um baita drama. A República Democrática do Congo surpreendeu e abriu o marcador, deixando os ingleses em maus lençóis. Só que quem tem Harry Kane nunca pode jogar a toalha.

Na etapa final, o centroavante marcou dois gols e classificou o English Team para encarar o México nas oitavas de final. É o lado da tabela de Brasil e Noruega pelas quartas de final.

Já Senegal não soube administrar a vantagem de 2 a 0 sobre a Bélgica, que buscou a igualdade na reta final do segundo tempo.

Favoritos, os belgas acabaram conquistando a vaga com um pênalti discutível, que demorou para ser confirmado após a análise do árbitro de vídeo. Duro castigo para os senegaleses, que não tiveram competência para segurar o resultado.

Vale registrar a classificação dos Estados Unidos contra a Bósnia. Sem sofrimento. Mesmo com um a menos. Pena que o futebol não empolgue tanto os americanos.

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