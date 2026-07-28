As pedras que podem atrapalhar o caminho do Inter

Time de Paulo Pezzolano terá que se superar. Renan Mattos / Agencia RBS

Os próximos jogos do Inter pelo Brasileirão são os mais difíceis que poderiam surgir no horizonte da competição. Pegar na sequência Flamengo e Palmeiras significa enfrentar os dois grandes favoritos ao título.

O time de Paulo Pezzolano terá que se superar. De uma vez por todas, é preciso parar de cometer erros capitais como aqueles ocorridos contra o Athletico-PR, em Curitiba, quando Juninho e Félix Torres falharam nos dois gols do adversário.

Pela dificuldade das partidas, qualquer ponto somado precisa ser valorizado, mesmo com o risco de entrar no Z-4. A chance de zerar é grande.

Para complicar tudo, no meio da bronca, o Colorado ainda terá os confrontos com o Corinthians pela Copa do Brasil. Enfrentamentos seguidos, com a decisão em Itaquera. Não tem como deixar de apontar os paulistas como favoritos. É óbvio!

O melhor caminho para o Inter é fechar a casinha e especular. Admitir que no momento é mais frágil que os rivais. É a dura realidade que o torcedor colorado precisa entender. E o apoio irrestrito da galera nos jogos do Beira-Rio é fundamental. Caso contrário, vai tudo por água abaixo.