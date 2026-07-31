Luciano Périco

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As explicações de Luís Castro não convencem mais no Grêmio

Tricolor perdeu para o Bolívar por 1 a 0 e acabou sendo eliminado da Sul-Americana

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