As explicações de Luís Castro não convencem mais no Grêmio

A equipe nunca apresentou um padrão mínimo de jogo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O trabalho de Luís Castro no Grêmio acabou. Só não vê quem não quer. No discurso, o treinador é excelente. Usa as palavras com maestria. Porém, quando se olha para o campo, é difícil encontrar alguma atuação incontestável do Tricolor em 2026. A equipe nunca apresentou um padrão mínimo de jogo. Tampouco se sabe qual é o esquema ou a escalação base quase na abertura do oitavo mês do ano.

A parada da Copa do Mundo, que até poderia ter sido utilizada para fazer alguma alteração no comando técnico, foi perdido pelos dirigentes. Contra o Bolívar, precisando fazer dois gols de diferença nos 90 minutos para se classificar, a escalação inicial com Noruega, Dodi e Nardoni foi a repetição de uma ideia que nunca deu certo.

Três volantes que não conseguem criar nada. Perdendo por 1 a 0, com as trocas no segundo tempo, o time virou uma grande bagunça. Um papelão. As explicações do treinador português não convencem mais.