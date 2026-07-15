Alma conduz a Argentina até a final da Copa do Mundo

Messi apareceu quando o time precisava, como sempre. Jewel SAMAD / AFP

Como se esperava, o primeiro tempo entre Argentina e Inglaterra foi de muita batalha. A surpresa de Lionel Scaloni foi deixar De Paul no banco para a entrada de Simeone. Felizmente, uma guerra apenas pela bola. Mas não houve chance clara de gol para cada um dos lados.

Os ingleses saíram na frente, no segundo tempo, com jogada de Kane, que mostrou que não é apenas uma atacante definidor. Gordon meteu na rede de Dibu Martínez.

A partir desse momento, os argentinos foram para o tudo ou nada. A Inglaterra passou apenas a se defender, adotando uma postura arriscada. A culpa deve cair toda na conta do treinador Thomas Tuchel. Chamou a derrota.

Primeiro, teve um baita cabeceio de Romero e defesa mágica de Pickford. Depois, Mac Allister carimbou a trave do time do Rei Charles. A pressão era grande até o golaço de Enzo Fernandez, que teve liberdade de chutar. Tudo igual.

Messi gênio

A história já nos mostrou que nunca se deve duvidar da garra dos hermanos. Superaram todas as dificuldades do jogo contra a surpreendente Cabo Verde e buscaram viradas épicas em cima de Egito, Suíça e Inglaterra.

Mac Allister ainda meteu uma segunda bola na trave. Nos acréscimos, enfim, veio a virada. Cruzamento de Messi, Lautaro de cabeça fez justiça no marcador. Nunca subestime o extraterrestre que veste a camisa 10 da Argentina. Dos seus pés sempre pode surgir magia.

Aos 39 anos, Messi está escrevendo uma das maiores páginas do futebol. Os ingleses, acomodados, mereceram ficar fora da final. Duro e implacável castigo pela falta de brios dentro das quatro linhas.

A equipe de Scaloni passou para pegar a Espanha. Segue quem teve muito mais sangue em campo. Vitória da alma e do futebol. Continua o jejum inglês. Eles vão completar 64 anos sem chegar a uma final.

A única certeza que temos é que será uma baita decisão. Difícil fazer uma previsão.