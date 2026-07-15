A rivalidade que vai além das quatro linhas

Maradona garantiu a vitória sul-americana e entrou para a história. STAFF / AFP

Muitos fatores estarão em campo no confronto entre Argentina e Inglaterra nesta quarta (15). Na história, a Guerra das Malvinas, entre abril e junho 1982, deixou um grande trauma nos argentinos.

A ditadura queria recuperar um território insular, que estava sob poderio inglês desde 1833, e também despertar um sentimento nacionalista na população, insatisfeita pela crise econômica.

Foram mais de 600 militares mortos em um conflito no Atlântico Sul. Tanto que na música tema da torcida da Argentina da Copa do Catar, a letra falava “de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré”, em alusão aos jovens mortos no conflito sangrento que não serão nunca esquecidos.

Do campo de batalha ao de futebol

Poucos anos depois da guerra, o duelo no campo ficou marcado no Mundial de 1986, com Maradona acabando com a Inglaterra, marcando o histórico gol com a mão, batizado de “La Mano de Diós”.

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Ainda há o histórico das duas torcidas serem violentas: os barra bravas argentinos e os hooligans ingleses. Óbvio, tudo se decide no campo. Messi contra Kane. Mas todo o cuidado com a segurança fora dele será fundamental.