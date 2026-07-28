A mais nova aposta da legião estrangeira do Grêmio

O Grêmio está contratando o croata Filip Krovinovic, que estava no Hajduk Split. Ele foi indicação pessoal do técnico Luís Castro.
O meia se junta à legião de estrangeiros que o Tricolor tem em seu elenco. Ao todo serão 12 atletas de fora do Brasil, ainda que somente nove possam ser utilizados nas competições da CBF por vez.
Na lista, Balbuena, Noriega, Pérez, Villasanti, Nardoni, Monsalve, Pavon, Amuzu, Enamorado, Braithwaite e Jovane Cabral. Claro que alguns ainda podem sair.
O croata fala português, aprendido no período em que atuou no Benfica, quando teve problemas com Jorge Jesus, e também no Rio Ave, em que trabalhou com o atual treinador gremista. Esse é o fator que pode facilitar a adaptação do novo reforço.
Krovinovic é ambidestro. Os lances disponíveis do jogador na internet, mostram belos gols marcados com as duas pernas.
Nova realidade gremista
É fato que o Grêmio está buscando atletas sem grande repercussão e que custam menos no mercado. A galera até pode discutir as contratações. Mas, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja torcer para dar certo o que os dirigentes estão tentando fazer.
Pela circunstância financeira do clube, não há como trazer jogadores renomados e mais caros. A folha salarial do Tricolor já é fora da realidade possível. Dessa forma também foram feitas as outras contratações.
Cito o lateral Diego Caito — que veio do Goiás e estreou fazendo gol —, o zagueiro Wallace, do CRB, e os atacantes Jovane Cabral, que jogou a Copa do Mundo por Cabo Verde, e Matheus Nascimento, cria da base de Botafogo.
Reforços sem alarde e de custo reduzido. É a nova realidade gremista.
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