A lição que a Argentina deu para o Brasil na Copa do Mundo

Messi empatou o jogo com golaço. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A Argentina mostrou como se joga com alma. A virada histórica em cima do Egito, depois de estar levando 2 a 0, provou que não só com qualidade técnico se ganha uma Copa do Mundo.

Após errar um pênalti no tempo normal, o que poderia torná-lo o grande vilão de uma eliminação, o camisa 10 deu uma assistência e fez o segundo gol argentino.

Nunca desistir é o lema dos hermanos. Mesmo com a penalidade perdida, não sentiu. Lionel Scaloni é um grande comandante. Agora seguem e terão pela frente a Suíça.

A Colômbia, que até parecia favorita, não conseguiu tirar o zero do placar. Campaz teve uma chance definitiva no segundo tempo da prorrogação. Perdeu. O castigo veio nas penalidades. Uma pena.

Os colombianos tinham um bom time e ficam pelo caminho. Restam oito. De um lado as poderosas Espanha e França. Do outro, Argentina e Inglaterra. Mais os azarões Marrocos, Bélgica, Noruega e Suíça.

Melancólico

De forma oficial, o voo da Seleção Brasileira deixou os Estados Unidos. Quase todos os atletas já tinham deixado o país do Mundial por conta própria para entrar em férias. Despedida melancólica.

Carlo Ancelotti foi para Toronto, onde tem residência fixa. O treinador volta ao trabalho no final de agosto ou início de setembro, mês em que o Brasil terá amistosos contra a Austrália.



A primeira medida do italiano para começar o ciclo visando o Mundial de 2030 seria mostrar o vídeo completo da classificação da Argentina contra o Egito. Temos que ter humildade e aprender a competir com os nossos vizinhos.

Mostrar como se atinge objetivos batalhando de forma irresignada, até o último momento. O mental é um grande problema do Brasil. Por exemplo, depois de perder o pênalti contra a Noruega, Bruno Guimarães se abateu no jogo. Isso tem que acabar.