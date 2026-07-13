A Copa do Mundo virou mais um tango argentino

O golaço de Álvarez abriu caminho para a classificação argentina. Odd ANDERSEN / AFP

Dramático! Como um tango de Carlos Gardel. A Argentina pariu uma bigorna pela terceira vez para seguir na Copa do Mundo, a partir da fase de mata. Depois de sofrer muito contra Cabo Verde - seleção do goleiro Vozinha - e o Egito de Salah, a classificação sobre a Suíça, só veio nos momentos decisivos da prorrogação com dois gols, depois dos empate em 1 a 1 no tempo normal. Vale ressaltar que os suíços são uma seleção com pouca inspiração.

O jogo só melhorou para o time de Lionel Scaloni a partir da expulsão de Embolo, pelo segundo cartão amarelo, quando o time europeu estava melhor na partida. Aliás, considero bem discutível a decisão da arbitragem. Só que a garra argentina é o grande diferencial.

Se as coisas não vão da melhor forma na técnica, a vontade de vencer se sobrepõe. Mesmo sem Messi estar com grande inspiração, o golaço de Álvarez abriu caminho para a classificação quando tudo se encaminhada para a disputa por pênaltis. Agora teremos o confronto históricos entre argentinos e ingleses. Rivalidade que remete a Guerra das Malvinas nos anos 1980 e cresce no futebol a partir da Copa de 1986. Jogaço!