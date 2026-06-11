Treinos de Ancelotti mantêm mistério na escalação do Brasil

Ancelotti durante treino da Seleção nos Estados Unidos. MAURO PIMENTEL / AFP

O time do Brasil que estreia na Copa do Mundo no MetLife no sábado (13) está muito bem encaminhado por Carlos Ancelotti, mesmo trabalhando mesclando titulares e reservas. Claro, que o mistério faz parte do processo. A grande questão é quanto aos titulares das laterais problemas crônico do futebol brasileiro.

Aposto que na direita a escolha vai ser Danilo pelo histórico com a Amarelinha. Gostaria de ver Ibañez começando contra Marrocos. Na esquerda, a tendência é a presença de Alex Sandro ao invés de Douglas Santos. Confesso que prefiro a colocação do atleta do Zenit da Rússia. Do meio para frente, Lucas Paquetá pode aparecer.

Gostaria que Luís Henrique iniciasse a partida. Porém, o italiano deve colocar Matheus Cunha ao lado de Raphinha e Vini Júnior. É importante estar atento a qualidade da seleção do Marrocos. A preocupação com a marcação não pode ficar em segundo plano.



A presença do premiado cineasta Spike Lee no treino da Seleção Brasileira não significa a falta de concentração no ambiente antes da bola rolar. Todos os relatos da equipe da RBS que acompanha o Brasil de perto apontam para a situação uma delegação completamente blindada.