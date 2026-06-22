Quem vai substituir Raphinha? O dilema de Ancelotti

Ancelotti ainda pode preservar Casemiro e Douglas Santos, pendurados com dois cartões. Mauro Pimentel / AFP

Luiz Henrique ou Rayan? É a dúvida crucial para substituir Raphinha contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24). Mas Gabriel Martinelli poderia ser uma surpresa colocada por Carlo Ancelotti pelo lado direito.

A dúvida se estabelece porque o jogador do Arsenal está escalado para dar entrevista depois do treino desta segunda-feira (22). Quando Ibañez falou aos jornalistas, entrou em campo.

Não acho que seja a melhor solução. Na real, penso que Luiz Henrique merece receber a chance.

Pendurados

Carletto ainda pode preservar Casemiro e Douglas Santos, pendurados com dois cartões, que se levarem amarelo ficam foram do primeiro jogo eliminatório.

Manobra arriscada. É mais importante ganhar bem dos escoceses, afinal, e ficar em primeiro lugar do Grupo C, do que poupar pensando no futuro. Ser segundo colocado significa inclusive mudar a logística e ir para o México.

Na realidade, o Brasil tem que resolver um problema de cada vez.