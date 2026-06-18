Primeira rodada da Copa do Mundo mostra o estágio atual da Seleção Brasileira 

Agora todo mundo já mostrou a cara na Copa do Mundo. França, Argentina e Inglaterra tiveram mais força.
Dos apontados favoritos que empataram — Brasil, Espanha e Portugal —, o resultado menos pior foi o do time de Carlo Ancelotti, porque enfrentou o adversário mais difícil. Marrocos vai fazer campanha no Mundial. Os espanhóis fracassaram contra um time estreante Cabo Verde.
A recuperação de Neymar vai evoluindo a cada dia. É o fio de esperança para o Brasil ter em campo um jogador que possa fazer a diferença.
Talvez Vini Jr. possa assumir essa tarefa. Na estreia, o camisa 7 fez um golaço. E Endrick pode ser a surpresa. Danilo alertou que o guri está arrebentando nos treinos. Cabe a Carletto colocá-lo em campo. Infelizmente, o estágio do Brasil não indica poderio para brigar pelo titulo.