Primeira rodada da Copa do Mundo mostra o estágio atual da Seleção Brasileira 

Time de Ancelotti precisa evoluir para brigar pela taça. MAURO PIMENTEL / AFP

Agora todo mundo já mostrou a cara na Copa do Mundo. França, Argentina e Inglaterra tiveram mais força.

Dos apontados favoritos que empataram — Brasil, Espanha e Portugal —, o resultado menos pior foi o do time de Carlo Ancelotti, porque enfrentou o adversário mais difícil. Marrocos vai fazer campanha no Mundial. Os espanhóis fracassaram contra um time estreante Cabo Verde.

A recuperação de Neymar vai evoluindo a cada dia. É o fio de esperança para o Brasil ter em campo um jogador que possa fazer a diferença.