Partiu a cobertura de ponta a ponta do Grupo RBS da Copa do Mundo

A primeira parada da equipe da RBS, formada por 17 profissionais, que ficarão em Nova Jersey, foi no imponente MetLife, palco da estreia do Brasil contra a perigosa seleção do Marrocos. No local foi possível fazer o credenciamento no centro de mídia. A identificação de jornalista sempre tem que estar visível, pendurada no pescoço, para ter acesso a todos os espaços que a imprensa pode transitar nas áreas de competição.
Fazendo um comparativo com as outras quatro Copas do Mundo que cobri — África do Sul, Brasil, Rússia e Catar — foi possível concluir com tranquilidade que a Fifa atingiu um padrão de estrutura de excelência. Tudo muito organizado e com uma identidade visual inconfundível.
Os outros três companheiros estão espalhadas por México, Canadá e costa oeste dos Estados Unidos. Sem falar da grande equipe que segura todas as pontas em Porto Alegre nas redações da Erico Verissimo e da RBS TV.
Como emissora detentora dos direitos de transmissão, a Gaúcha vai narrar 98 jogos pelo tradicional FM, agora com a novidade de um novo canal de YouTube, o Gaúcha Esportes, além da cobertura pelas redes sociais. É nosso compromisso colocar o olhar dos gaúchos na maior Copa de todos os tempos. O trabalho está apenas começando!
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