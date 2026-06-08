Partiu a cobertura de ponta a ponta do Grupo RBS da Copa do Mundo

A primeira parada da equipe da RBS, formada por 17 profissionais, que ficarão em Nova Jersey, foi no imponente MetLife, palco da estreia do Brasil contra a perigosa seleção do Marrocos. No local foi possível fazer o credenciamento no centro de mídia. A identificação de jornalista sempre tem que estar visível, pendurada no pescoço, para ter acesso a todos os espaços que a imprensa pode transitar nas áreas de competição.



Fazendo um comparativo com as outras quatro Copas do Mundo que cobri — África do Sul, Brasil, Rússia e Catar — foi possível concluir com tranquilidade que a Fifa atingiu um padrão de estrutura de excelência. Tudo muito organizado e com uma identidade visual inconfundível.