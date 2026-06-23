Os craques que duelam para ver quem vai ser o grande protagonista da Copa do Mundo

Messi é o centro pensante do time de Lionel Scaloni. CHARLOTTE WILSON / Getty Images via AFP

Por mais que Kylian Mbappé seja o grande líder da França em campo, que Lamine Yamal comece a mostrar a cara defendendo a Espanha e Haaland seja o grande fazedor de gols da Noruega, é incontestável que Messi é o grande protagonista da Copa do Mundo 2026 até agora.

O argentino fez os dois gols da vitória da Argentina sobre a Áustria em Dallas. E mais. O camisa 10 chegou, com 18 gols marcados em Copas, se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais, ultrapassando a marca de Klose, da Alemanha. Messi, que completa 39 anos nesta quarta-feira (24), mostrou que tem muita lenha para queimar. Ele é o centro pensante do time de Lionel Scaloni. Aposto que a atual campeã vai longe no torneio principalmente por causa de Messi.

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