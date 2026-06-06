O reforço que o Inter não pode mais esperar para contratar

Há muito tempo, o Inter vive uma carência na zaga. Depois da saída de Vitão para o Flamengo, o Colorado conta com um número restrito de jogadores para a posição. A carência é técnica e numérica.
Mercado é o titular absoluto. O argentino não tem mais o fôlego de outros tempos. Félix Torres é um reserva que causa certa desconfiança por parte do torcedor. Clayton Sampaio chegou a estar fora dos planos.
No lado esquerdo, Juninho e Victor Gabriel tem se revezado na posição, sem nenhum dos dois tendo assumido o lugar de forma incontestável.
Surge a informação que os dirigentes estão monitorando a situação do chileno Guillermo Maripán, de 32 anos e que está com o contrato terminando no Torino da Itália. É um atleta alto e com experiência na seleção chilena.
O torcedor colorado precisa ter em mente que os reforços que podem vir na janela terão apenas o custo do salário. É notória a dificuldade financeira do clube, o que inviabiliza contratações de lotar aeroporto. Mas contratar um zagueiro é obrigação.
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