O protagonista do Brasil apresentou o cartão de visitas na Copa do Mundo

Missão cumprida! O Brasil ganhou da Escócia com facilidade na quarta-feira (24). Marrocos derrotou o Haiti por 4 a 2. Placar insuficiente. A Seleção Brasileira terminou em primeiro lugar do Grupo C e pega o caminho de Houston. Jogo na próxima segunda-feira (29) no início da fase de matas. Espera por Holanda, Japão ou Suécia.
O jogo em Miami teve grandes noticias. Vini Jr. mostrou o seu cartão de visitas para ser um dos protagonistas da Copa do Mundo. Marcou dois gols, teve um anulado e chegou na briga pela artilharia com Messi, Mbappé e Haaland. Carlo Ancelotti acertou na mosca em escalar Rayan no lugar de Raphinha.
Baita escolha do treinador italiano. Combativo, o atacante revelado pelo Vasco participou de dois gols. Com espaço para atuar mais avançado, Bruno Guimarães jogou muita bola. Destaque também para Matheus Cunha, que voltou a marcar. As individualidades brilharam porque o jogo coletivo proposto por Carleto apareceu. O placar de 3 a 0 ficou barato para a Escócia.
De volta
Na segunda metade da etapa final, recuperado de lesão, Neymar estreou no Mundial. O estádio em Miami veio abaixo, comemorando a entrada do craque como se fosse um gol. Com liberdade de flutuar, na sua primeira jogada, o camisa 10 pifou Vini Jr., que quase meteu na rede. No momento decisivo, Ancelotti poderá contar com um reforço de extrema qualidade. O Brasil mostrou que pode sim ser candidato a ir longe na Copa.
Palpitão
A Alemanha bate o Equador por 3 a 0 pelo Grupo E. Curaçao se despede com derrota para a Costa do Marfim por 3 a 1. A Holanda confirma o primeiro lugar do Grupo F vencendo a Tunísia por 2 a 1.
O Japão vai ser o adversário do Brasil depois de ganhar da Suécia por 3 a 2. E os Estados Unidos fecham a chave D aplicando 2 a 0 na Turquia e o Paraguai fica no 1 a 0 em cima da Austrália.
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