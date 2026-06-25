Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Tranquilo
Opinião

O protagonista do Brasil apresentou o cartão de visitas na Copa do Mundo

Seleção Brasileira aplicou 3 a 0 sobre a Escócia e terminou em primeiro lugar no Grupo C

Luciano Périco

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