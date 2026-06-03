O personagem que está salvando o Inter de um momento mais delicado na temporada

Aproveitamento do treinador chega próximo a 52% dos pontos disputados. Ricardo Duarte / Internacional

Por mais que tenha cometido alguns erros pontuais e não tenha conseguido manter a hegemonia do futebol gaúcho, o melhor personagem do Inter no primeiro semestre é Paulo Pezzolano.

Óbvio, que o trabalho do treinador uruguaio não é uma unanimidade. Perdeu o Gauchão para o Grêmio com uma derrota de 3 a 0 no primeiro Gre-Nal na Arena. Porém, sem ele a situação do Colorado poderia estar muito pior.

A campanha do Brasileirão é de grande preocupação, com apenas um ponto de vantagem da zona do rebaixamento. Mas é preciso relativizar que o desempenho do Inter — tendo por base o elenco que tem na mão, repleto de carências — pode servir para diminuir as críticas dirigidas a Pezzolano.

Já na Copa do Brasil, a passagem pelo Athletic foi tranquila. Claro, que a régua vai aumentar muito tendo que encarar o Corinthians nas oitavas de final.

No geral, o aproveitamento do treinador chega próximo a 52% dos pontos disputados. E o maior mérito do técnico foi encontrar uma nova função para Bernabei e recuperar o futebol do argentino.