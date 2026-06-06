O gancho que pode complicar a vida do Grêmio

Ninguém discute que Carlos Vinícius é o principal jogador do Grêmio. Sem ele, é possível apostar que o Tricolor estaria em maus lençóis no Brasileirão. Como grande definidor, tem feito gols importantíssimos. Mas a expulsão por reclamação ostensiva contra o árbitro no jogo contra o Montevideo City Torque, na fase de grupos da Sul-Americana, custou muito caro.



O centroavante foi punido pelo tribunal de penas da Conmebol com duas partidas de suspensão e não poderá jogar contra o Bolívar na repescagem. É um prejuízo gigante para o time de Luís Castro. Não tem explicação a atitude intempestiva do jogador.