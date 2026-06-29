O favoritismo que não pode jogar contra o Brasil

Carlo Ancelotti adotou um tom respeitoso e cauteloso antes da partida contra o Japão. Ronaldo Schemidt / AFP

Não há qualquer declaração fora do tom vinda da Seleção Brasileira. Respeito total ao Japão. Postura correta. Discurso afinado. Só que é preciso ter noção do favoritismo do Brasil. Não deve alimentar qualquer tipo de soberba. Isso pode ser fatal.

Ser eliminado antes das oitavas de final será um grande fracasso, por mais que o rival viva seu melhor momento. Fica a impressão de que derrotas passadas serviram de lição.

Na história de 14 partidas, os japoneses tem apenas uma vitória sobre o Brasil. Justamente no último confronto, em 2025.

Em campo, é clara a evolução do time de Carlo Ancelotti durante o Mundial. O crescimento vem ocorrendo na hora certa. Há uma sinergia evidente com a torcida.

Passando pelos japoneses, o Brasil de Carletto encara a Noruega de Haaland ou a força física de Costa do Marfim. Não parece tarefa fácil para os brasileiros. Mas poderia ser bem pior se tivesse de encarar a Holanda. Acabou a brincadeira. Quem perder, volta para casa.