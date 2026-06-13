O difícil primeiro passo do Brasil rumo ao hexa

Seleção busca o hexacampeonato da Copa do Mundo. Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Chegou a hora! Depois de um ano de trabalho, o Brasil de Carlo Ancelotti vai mostrar a cara da Seleção Brasileira que veio buscar o hexacampeonato da Copa do Mundo. A CBF demorou até acertar o passo e contratar o italiano.

Para ser campeão, mesmo tendo individualidades de grande destaque no cenário do futebol mundial, o Brasil precisa ser uma equipe formatada na coletividade.

Só que precisamos contar com o Vini Jr., do Real Madrid, e o Raphinha, do Barcelona. Ambos precisam assumir o protagonismo esperado e ter o mesmo desempenho que têm nos clubes com a camisa amarelinha.

E teremos que contar com alguém que seja o fator surpresa. Aposto no jovem Endrick, que sempre quando é chamado dá boa resposta. Quem sabe o guri possa assumir a posição de revelação do Mundial?

Olhos abertos

O Brasil terá pela frente um adversário qualificado. Marrocos já não é mais a equipe que surpreendeu a todos no Catar. No novo ciclo, os marroquinos solidificaram a sua ideia de jogo e têm seus jogadores atuando nas principais ligas da Europa.

Na entrevista pré-jogo, o lateral e capitão Hakimi, que atua no Paris Saint Germain – quem sabe o maior expoente técnico da equipe – sabe que o time subiu de patamar no cenário mundial. E com bons resultados na categoria de base. Não vai ser nada fácil. Mas confio no Brasil.

Palpitão da Copa

Austrália e Turquia fecham a rodada do Grupo D na madrugada. Vitória turca por 2 a 0. Aposto no Brasil sobre o Marrocos: 2 a 1 para o time de Ancelotti, com sofrência. No outro confronto do Grupo C, vitória da Escócia por 2 a 0.

Neste sábado (13), pela chave B, a Suíça deve bater o Catar por 2 a 0. A Alemanha estreia no domingo (14) e vai vencer Curaçao. Quem sabe um 4 a 0? Já o Equador vai ter um jogo duro com Costa do Marfim: empate em 2 a 2. E, pelo Grupo F, a Holanda parte com vitória sobre o Japão por 3 a 1, e a Suécia derrota a Tunísia por 2 a 1.