O dia da furiosa, da decepção, da festa do faraó e da namoradinha da Copa do Mundo

A Espanha desembarcou na Copa do Mundo . “La Fúria” aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita recolocou as coisas no lugar depois do surpreendente empate dos espanhóis na estreia contra a estreante Cabo Verde. Lamine Yamal iniciou como titular e fez um belo gol. O guri tem tudo para ser protagonista em sua primeira Copa do Mundo. Criticado na estreia, Oyarzabal fez dois gols e deu uma assistência. Missão cumprida.

O 2 a 2 entre Uruguai e Cabo Verde mostrou o “dia não” de Muslera. O goleiro uruguaio armou mal a barreira — que também abriu de forma equivocada — e falhou no segundo gol marcado pelos africanos. Personagem do Mundial, o goleiro Vozinha não teve culpa nos gols sofridos. Para Cabo Verde, mais um capítulo de uma história de sonhos. Não perdeu para dois campeões mundiais. A seleção virou a “namoradinha” da Copa. Já o time de Marcelo Bielsa corre o sério risco de ser eliminado na primeira fase, repetindo o fiasco de 2022. Jogar contra a Espanha na última rodada é o grande pesadelo dos nossos vizinhos. Por fim, o faraó saiu da tumba. O Egito iniciou perdendo para a Nova Zelândia e buscou a virada por 3 a 1. Destaque para Salah com um gol e uma assistência. Os egípcios assumiram a liderança do grupo G e jogam por um empate contra o Irã para passar de fase entre os dois primeiros.