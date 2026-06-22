Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Goleada e falhas de goleiro
Análise

O dia da furiosa, da decepção, da festa do faraó e da namoradinha da Copa do Mundo

Jogos dos grupos G e H agitaram o domingo (21)

Luciano Périco

Direto dos EUA

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS