Muda, Carletto

Ancelotti já deixou claro que não tem muitos problemas para fazer mudanças no time. MAURO PIMENTEL / AFP

Não tem discussão. Carlo Ancelotti vai ter que mudar o time contra o Haiti. É vencer ou vencer. De preferência com um placar elástico. Pelo menos quatro alterações são fundamentais para melhorar o desempenho da equipe.

Igor Thiago deve abrir espaço para Matheus Cunha. Muda a característica. Sai um homem mais de área e entra um meia-atacante de movimentação. Aposta de Carletto na estreia, Lucas Paquetá não deu conta do recado. Danilo, jogador do Botafogo, seria uma opção para começar como titular. Porém, não dá para descartar a volta do 4-2-4 tendo Luiz Henrique. Homem de confiança do treinador, Casemiro não vai perder o lugar para Fabinho. Mas deveria.

Porém, Ancelotti já deixou claro que não tem muitos problemas para fazer mudanças no time. Neymar não treinou no campo. É um problemão que parece não ter solução.

Fracasso

A primeira zebra da Copa do Mundo passeou no gramado de Seattle. A favorita Espanha teve grandes dificuldades para derrotar o estreante Cabo Verde. O jovem craque Lamine Yamal iniciou no banco. Quando entrou na etapa final, não resolveu. A imprensa espanhola bateu forte.

O jornal Marca avaliou o jogo como "um desastre para começar". Os africanos comemoraram muito. O goleiro Vozinha, de 40 anos, virou personagem da partida para a manutenção do placar fechado. Claro, que a Espanha continua como uma das forças do Mundial. O tropeço pode até servir de alerta.

Palpitão

A França estreia com vitória sobe Senegal por 3 a 1 no grupo I. Já o Iraque deve perder para a Noruega de Haaland. O placar? 2 a 0 no atacante brilhando. A Argentina passa com facilidade pela Argélia fazendo 3 a 0. E fechando a chave J tem Áustria e Jordânia. Empatezinho amigo em 1 a 1.