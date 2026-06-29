Meus palpites para os jogos desta segunda-feira na Copa do Mundo

Canadá e África do Sul fizeram um jogo fraco tecnicamente. O gol da classificação ocorreu apenas nos acréscimos. Mas os canadenses fizeram história: pela primeira vez, chegaram a uma oitava de final.
Porém, na sequência, o sapato vai apertar. Holanda ou Marrocos são favoritos. Talvez seja o confronto mais parelho da segunda fase. Pelo momento, que vem desde a Copa do Catar, colocaria minhas fichas nos marroquinos.
Palpitão da Copa
Mais que desejo, uma convicção. O Brasil passa pelo Japão. Jogando o que pode, acredito em um placar de 3 a 0. Vini Jr pode ser o ponto de desequilíbrio.
Os paraguaios voltam para casa contra a Alemanha. O placar será de 2 a 0 para os alemães. Depois, devem fazer um duelo histórico com a França. E Marrocos vai eliminar a Holanda nos pênaltis com 2 a 2 no tempo normal. Jogaço marcado pelo equilíbrio.
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