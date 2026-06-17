Messi é o cara!

Messi fez histórica na noite de terça-feira (16). JUAN MABROMATA / AFP

A atual campeã do mundo estreou em grande estilo nos Estados Unidos. Sob a batuta do maestro Messi, a Argentina passeou contra a Argélia em Kansas City. O meia de 38 anos fez o hat-trick e igualou a número mágico do alemão Klose de 16 gols.

Com certeza, o camisa 10 vai bater a marca instituída em 2014 no Brasil. A primeira chance será na próxima segunda-feira (22), no duelo com a Áustria. A equipe de Lionel Scaloni fez um jogo seguro e confirmou que é possível sonhar com o tetra.

Mbapeé também brilha

A França teve dificuldades contra Senegal na etapa inicial no MetLife. As duas chances claras de gol foram dos africanos, tendo até uma bola na trave de Maignan. Mas no segundo tempo, os franceses confirmaram o que se esperam de uma seleção favorita.

Com dois gols, Mbapeé apresentou o cartão de visitas de quem quer ser o protagonista da Copa do Mundo. Didier Deschamps tem na mão um elenco qualificado com opções muito além dos onze titulares.

Outra estrela

Pela primeira vez jogando em um Mundial, Haaland confirmou a expectativa. Marcou duas vezes na vitória da Noruega contra o Iraque por 4 a 1.

O centroavante mostrou que pode brigar pela artilharia da competição, mesmo que a sua seleção não seja colocada como uma das favoritas a ir muito longe.

Palpitão

Pelo Grupo K, na despedida de Cristiano Ronaldo em Copas, Portugal ganha fácil de Congo por 3 a 0. A Colômbia - do craque Luis Díaz - não terá problemas contra a estreante seleção do Uzbequistão: 2 a 0.