Luís Castro terá a chance de recomeçar depois de uma das piores largadas do Grêmio no Brasileirão

Grêmio tem terceira pior campanha após a 18ª rodada das últimas 10 edições. Lucas Uebel / Grêmio

A derrota do Vasco de Renato Portaluppi para o Atlético-MG em São Januário no último domingo (31) salvou o Grêmio de ficar no Z-4 do Brasileirão durante a parada da Copa do Mundo. Ou seja, se dependesse apenas da sua competência — ou da preocupante falta dela — o Tricolor estaria entre os quatro últimos da tabela de classificação do campeonato. Muito pouco pelo alto investimento feito pelo clube.

O desempenho atual da equipe de Luís Castro só é melhor do que aquele de 2024 — o pior de todos da história recente com apenas 14 pontos em 18 rodadas — e o de 2021, quando foi parar no inferno da Série B.

Naquele momento, o Grêmio chegou a 16 pontos no mesmo recorte. Só que, no restante do campeonato, não conseguiu reagir e finalizou a competição em 17º com 43 pontos. Todos os sinais são óbvios de que é preciso reagir.

Preocupa o fato de Luís Castro poder perder alguns valores do elenco como Gabriel Mec e Viery. Ainda há a indefinição da permanência de Arthur. O jogador terá papel fundamental para fechar a negociação com a Juventus. O futuro é incerto. E Castro terá a chance de recomeçar.