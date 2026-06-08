Lesões atormentam Carlo Ancelotti antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

A bruxa está solta na Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo contra Marrocos no próximo sábado (13) em Nova Jersey. Wesley é o problema de última hora. A lesão muscular no adutor da coxa direita do lateral fará com que Carlo Ancelotti improvise alguém na função.
Acredito que Ibañez é a melhor escolha na disputa com Danilo, jogador do Flamengo. Éderson, que atua na Atalanta da Itália foi convocado para fechar a lista dos 26 atletas. As outras opções poderiam ser Paulo Henrique, que atua no Vasco e Vitinho, do Botafogo. Vamos combinar, que não há uma unanimidade.
No plano A, a posição deveria ser de Éder Militão, também afastado por problema físico. Ainda resta saber a real situação de Neymar, que faz tratamento intensivo de um problema muscular na panturrilha esquerda. Para a abertura do Mundial em Nova Jersey, não aposto na presença do camisa 10.
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