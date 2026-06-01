Desempenho escancara que Luís Castro está fazendo hora extra no Grêmio

O trabalho de Luís Castro no Grêmio acabou. Só não vê quem não quer. A conquista do Gauchão não pode servir de álibi para uma ausência de ideia clara de jogo. O Tricolor não tem um time. Tampouco uma forma clara e objetiva de jogar futebol. É uma equipe frágil na defesa, de pouca criação no meio e falta de garra. Chega de discurso negacionista. É preciso encarar de frente o risco real de rebaixamento.
Aliás, o trabalho do departamento de futebol gremista — de Antonio Dutra Júnior e Paulo Pelaipe — também naufragou. A parada para o Mundial precisa servir para uma dura restruturação. Mas também não dá para passar pano no desempenho dos atletas. Entregam muito pouco pelo o que custam aos cofres do clube. Inclusive era possível ver alguns jogadores alheios ao jogo no segundo tempo da derrota para o Corinthians. O Grêmio acabou engolido pelo adversário com facilidade dentro da Arena.
Luís Castro tem de agradecer ao Vasco de Renato Portaluppi — que perdeu para o Atlético-MG em São Januário por 1 a 0 — por não mofar no inferno do Z-4 durante a Copa.
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