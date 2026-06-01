Desempenho escancara que Luís Castro está fazendo hora extra no Grêmio

O trabalho de Luís Castro no Grêmio acabou. Só não vê quem não quer. A conquista do Gauchão não pode servir de álibi para uma ausência de ideia clara de jogo. O Tricolor não tem um time. Tampouco uma forma clara e objetiva de jogar futebol. É uma equipe frágil na defesa, de pouca criação no meio e falta de garra. Chega de discurso negacionista. É preciso encarar de frente o risco real de rebaixamento.



Aliás, o trabalho do departamento de futebol gremista — de Antonio Dutra Júnior e Paulo Pelaipe — também naufragou. A parada para o Mundial precisa servir para uma dura restruturação. Mas também não dá para passar pano no desempenho dos atletas. Entregam muito pouco pelo o que custam aos cofres do clube. Inclusive era possível ver alguns jogadores alheios ao jogo no segundo tempo da derrota para o Corinthians. O Grêmio acabou engolido pelo adversário com facilidade dentro da Arena.

