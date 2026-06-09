Clima de Copa do Mundo ainda não esquentou nos Estados Unidos

O clima de Copa do Mundo ainda não toma conta da região de Nova Iorque e Nova Jersey. Os relatos trazidos pelo Diori Vasconcelos direto de Los Angeles, na costa oeste do país, também indicam a mesma situação.
O Mundial ainda não mobiliza as pessoas. Não adianta! O futebol está longe de ser o esporte favorito dos norte-americanos. Basquete, futebol americano e beisebol estão na frente da preferência.
Além disso, os Estados Unidos estão mergulhados na grande decisão da NBA. Aqui próximo, no Madson Square Garden, o San Antonio Spurs, do Texas, surpreendeu e derrotou o New York Nicks no terceiro duelo da série. O placar do play-off diminuiu para 2 a 1. Lembrando que fica com o título, quem conseguir quatro vitórias.
Em resumo, a divisão de atenções vai continuar, no mínimo, até o sábado (13) da estreia do Brasil no MetLife. Depois, se espera que o foco todo seja Copa do Mundo.
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