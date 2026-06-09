Carlo Ancelotti precisa estar atento ao primeiro desafio da Copa do Mundo

Brasil estreia no Mundial contra Marrocos no sábado (13). Mauro PIMENTEL / AFP

Não há discussão! O jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo aqui em Nova Jersey será o mais difícil da primeira fase. E mais: o resultado vai condicionar o caminho do time de Carlo Ancelotti na sequência do torneio.

Não ser o primeiro colocado da chave C implica uma ida para jogar em Monterrey no México se for segundo colocado. Podendo pegar o primeiro da chave F — Holanda, Suécia, Japão ou Tunísia. E nem cogito o Brasil passando como um dos melhores terceiros colocados. Por isso, passar como campeão do grupo é ouro.

Marrocos é um rival que vive o melhor momento da sua história no futebol. Grande surpresa em 2022 no Catar, quando chegou na semifinal apoiado por uma torcida apaixonada, a seleção encorpou o time e conta com atletas que jogam em alta performance nos maiores mercados da bola. Vale citar o goleiro Bounou, mais Hakimi, Mazraoui e Ziyech.

No último encontro, em 2023, teve derrota brasileira por 2 a 1. Cuidado, Brasil!