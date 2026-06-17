Brasil à procura de um caminho na Copa do Mundo

Neymar deu as caras no gramado do centro de treinamento da Seleção Brasileira nesta terça-feira. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Finalmente, Neymar deu as caras no gramado do centro de treinamento da Seleção Brasileira aqui nos Estados Unidos. Isso significa que o camisa 10 vai jogar contra o Haiti? Com certeza não. E será que pode aparecer no confronto com a Escócia? Talvez.

O ideal é que o Brasil se classifique em primeiro lugar no Grupo C sem precisar contar com Neymar. Mais do que isso: prepará-lo para o duelo da segunda fase. Ainda assim, entrar por alguns minutos contra os escoceses será fundamental para que ele ganhe um mínimo de ritmo de jogo.

Fazendo uma análise mais ampla, o grande problema da Seleção Brasileira é não ter um time-base. Ou, pelo menos, uma estrutura confiável.