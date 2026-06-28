Atenção Brasil, acabou o recreio na Copa do Mundo

Seleção Brasileira garantiu primeiro lugar no grupo C. CHANDAN KHANNA / AFP

Não basta ser bom. Tem que ter sorte. De todos os 32 times classificados, a Argentina terá o caminho mais fácil até a semifinal da Copa do Mundo. Pode tropeçar? Claro que sim. Futebol tem suas surpresas. A lógica indica que não.

O time comandado em campo por Lionel Messi vai enfrentar Cabo Verde na segunda fase. Com o fracasso do Uruguai, escapou de ter um duelo de grande rivalidade. Na sequência, terá pela frente o vencedor de Egito e Austrália. Não vejo grandes problemas. Mais à frente estão no caminho Suíça ou Argélia e Colômbia ou Gana. Na normalidade, os argentinos estarão na semifinal.

Passando pelo Japão, que vive grande fase, o Brasil de Carlo Ancelotti encara a Noruega de Haaland — favorita — ou a força física de Costa do Marfim. Não parece tarefa fácil para os brasileiros. Mas poderia ser bem pior. A Inglaterra também não pode reclamar do primeiro adversário do mata. A República Democrática do Congo surpreendeu e se classificou em terceiro no grupo K. Vejo facilidade para os ingleses nas oitavas. Podem encontrar o time de Ancelotti nas quartas. Duelo de sair faísca. Ruim para os dois lados.

No outro lado do chaveamento, estão europeus de camisas pesadas. A França deve passar pela Suécia e a Alemanha eliminar o Paraguai. Mas teremos então uma partida nas oitavas com toda a rivalidade entre franceses e alemães. Um vai ficar pelo caminho. Quem passar para as quartas terá uma turma mais light. África do Sul ou Canadá e Marrocos ou Holanda. Aposto nos marroquinos.