As várias variáveis do Brasil de Carlo Ancelotti

Ancelotti ainda não revelou a escalação para a estreia. Mauro Pimentel / AFP

Na cabeça de Carlo Ancelotti, o Brasil já está escalado para o difícil confronto contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Claro, que algumas variáveis foram testadas. Principalmente nas laterais, problema crônico da equipe.

Pelo menos em um dos lados, a ideia é colocar um jogador mais marcador. Sem Wesley - que foi cortado - colocar Danilo ou Ibañez significa ter alguém com mais cuidado defensivo. Para a sorte do Brasil, o ponteiro-esquerdo do Real Bétis, Ez Abde, está fora de combate com uma lesão no joelho direito. Do outro lado, Alex Sandro deve aparecer na disputa com Douglas Santos, de postura mais ofensiva.

A possibilidade da escalação de Lucas Paquetá no lugar de Luis Henrique deve se confirmar. Mas não gosto da ideia de tirar Luis Henrique dos onze iniciais. O ex-jogador do Botafogo demonstra uma entrega absoluta e deixa claro que valoriza a importância de vestir a camisa amarela. Quem deveria tomar o pênalti e sair do time seria Matheus Cunha. Na real, tudo foi testado. Carletto tem toda a legitimidade de escolher. E a gente, de dar palpite.

Estreia tranquila

Os mexicanos fizeram uma bela festa Estádio Azteca - palco histórico em 1970 e 1986 - para a abertura da Copa do Mundo. Em campo, contra uma África do Sul - que tem muitas fragilidades técnicas - o México fez 2 a 0. O placar poderia até ter sido mais elástico para os donos da casa, principalmente pelo desempenho dos africanos. Dever de casa feito é uma largada promissora, sem ser brilhante.

Palpitão da Copa

Na estreia, o anfitrião Canadá recebe a Bósnia. Os europeus se classificaram para a Copa na repescagem passando por País de Gales e barrando a Itália. A falta de histórico em Copas dos canadenses pode contar. O apoio da torcida é o diferencial.

Os bósnios devem ganhar por 2 a 1. Já os Estados Unidos enfrentam o Paraguai em Los Angeles. Os donos da casa vão levar a melhor com um placar em 3 a 2.