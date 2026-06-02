As incertezas do futuro que surgem no horizonte do Grêmio

Os discursos externos dos personagens que comandam o Grêmio estão alinhados. Tudo aponta por uma convicção no trabalho de Luís Castro. Nem mesmo a saída de Antônio Dutra Júnior do departamento de futebol e a ascensão de Rafael Lima para ser o novo vice da pasta indica uma possibilidade da troca do treinador.



Na prática, nada vai mudar. Porém, o que a gente vê em campo é uma equipe sem padrão de jogo, que não consegue ter desempenho convincente, além de bons resultados. É um trabalho que fica difícil de defender.