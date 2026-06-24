As duas missões do Brasil contra Marrocos

Neymar vai ficar no banco de reservas contra a Escócia. Mauro Pimentel / AFP

O Brasil decide contra a Escócia o caminho a seguir na Copa do Mundo. Mas de olho em Marrocos e Haiti.

A lógica é que brasileiros e marroquinos vençam os jogos. A vantagem da equipe de Carlo Ancelotti é o saldo positivo de dois gols. Portanto, os placares estão correlacionados.

Importante os haitianos não tomarem uma goleada gigante, que obrigue o Brasil a fazer um escore dilatado contra os escoceses.

Ficar em primeiro lugar significa jogar em Houston e ter pela frente Japão ou Suécia do Grupo F. Caso contrário, a Holanda pode ser a adversária. Pedreira. Além de ter que jogar em Monterrey, no México.

Neymar vai ficar no banco de reserva. Talvez entre alguns minutos. É um fato muito importante para o Brasil na caminhada da Copa do Mundo.

O camisa 10 é diferenciado. Mas quem no momento precisa manter o protagonismo é Vini Jr. Nas duas partidas disputadas na competição, o craque do Real Madrid foi o melhor do time de Carletto. A Seleção Brasileira tem duas missões. Dia de torcer e secar muito.