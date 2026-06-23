A previsão positiva para o Brasil

Informações de bastidores trazidas pelos repórteres Eduardo Gabardo e Rodrigo Oliveira - que estão acompanhando de perto a Seleção Brasileira na Copa do Mundo pelo Grupo RBS - dão conta de que a lesão muscular de Raphinha é menos grave do que se imaginava. Inclusive, há um otimismo de que o atacante possa jogar a partir das oitavas de final.



O gaúcho que atua no Barcelona faz tratamento intensivo para voltar o mais breve possível. Mas o principal foco do Brasil é a Escócia e Carlo Ancelotti tem que fazer uma escolha entre Luiz Henrique, Rayan ou Gabriel Martinelli para substituir.