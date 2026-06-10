A palavra que deve nortear a estratégia do Brasil contra Marrocos

Analisando a ideia de jogo que Carlo Ancelotti pretende para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, uma pergunta surge no horizonte. O esquema com apenas dois homens de marcação — Casemiro e Bruno Guimarães — é suficiente para segurar equipes de maior qualidade?
Penso que o treinador, por mais que tenha utilizado uma formação com um quarteto final, precisa ter um plano alternativo em que seja possível um meio-campo mais robusto.
No jogo contra o Marrocos, que será a pedreira na primeira fase, é preciso reforçar o sistema de marcação. Cautela é a palavra que deve nortear a postura brasileira.
Sem falar nos jogos eliminatórios que vem após a primeira fase, quando daí é a lógica do “perdeu—voltou”. No mundo ideal, os dois volantes deveriam contar com um terceiro elemento para ajudar a carregar o piano.
Danilo, do Botafogo, me parece ser uma escolha acertada para cumprir a função, deixando espaço para Luis Henrique, Vini Jr e Raphinha. Matheus Cunha pode esperar.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar