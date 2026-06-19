A obrigação inadiável do Brasil na Copa do Mundo

Ancelotti não pode errar contra o Haiti. MAURO PIMENTEL / AFP

A Seleção Brasileira chegou à Filadélfia nesta quinta-feira (18) com uma grande recepção dos torcedores esperando na porta da concentração do hotel Sofitel. Calor humano, muito carinho e algumas palavras de cobrança. Tudo normal no ambiente do futebol. Nada fora do tom ou com discurso violento.

Na partida, o estádio estará pintado de verde e amarelo. O Haiti é o adversário mais frágil da chave. Portanto, vencer é obrigação. É uma obrigação que não pode ser adiada. Se possível, com um placar elástico, porque o saldo de gols pode ser um critério de desempate para determinar as posições. Além de somar os pontos, convencer é uma necessidade para quem mira a conquista do hexa.

Carlo Ancelotti deve optar pela escalação no 4-2-4. Uma equipe ofensiva, sem tanta preocupação com a marcação. O principal mistério está na frente. O treinador vai avisar a escalação para os atletas somente momentos antes da partida.

Por tudo que foi dito na entrevista coletiva cedida no palco do jogo, Raphinha não corre risco de perder lugar no time, apesar da atuação ruim na estreia. Quando Carletto diz que todo mundo merece uma segunda chance, fica a impressão de que Igor Thiago pode ser mantido na frente.

Seria um erro do comandate brasileiro a manutenção do atacante que deu uma resposta ruim. Por outro lado, a fala do italiano apontou que Endrick - apesar de ser elogiado - não parece ser uma primeira opção para entrar no jogo.

Palpitão

Pelo grupo C, o Brasil ganha do Haiti com uma certa tranquilidade por 4 a 0. Jogo para fazer saldo de olho no primeiro lugar. Na outra partida, dando uma secadinha, aposto que Marrocos vai empatar com a retrancada Escócia. 1 a 1. Na chave D, Estados Unidos batem a Austrália pelo placar de 2 a 0. E quem perder entre Paraguai e Turquia será eliminada já na segunda rodada. Os paraguaios se salvam com um 2 a 1.