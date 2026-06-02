A necessidade que preocupa no futuro do Inter

O presidente Alessandro Barcellos já deixou claro que o Inter terá que vender alguns atletas na próxima janela de transferências. A situação está prevista no orçamento. Isso significa que o elenco colorado — que já tem muitas carências — pode perder peças importantes. E a grande preocupação é a possibilidade de saída de Bernabei.
Chegando uma proposta interessante do mercado externo, o clube vai negociar o argentino. Isso significa perder a melhor referência técnica do momento.
Uma amostragem do tamanho da ausência de Bernabei foi possível ver na derrota para o Bragantino. Borré e Rochet são outros nomes que podem ter um bom trânsito no mercado e render algo para os cofres colorados.
Por outro lado, o Inter vai ter que contratar. Com o grupo atual, é difícil imaginar que será possível fazer algo a mais no segundo semestre do que apenas brigar para escapar do rebaixamento. O futuro é de preocupação e incertezas.
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