A explicação possível para a escolha de Carlo Ancelotti

Éderson foi convocado para a Copa do Mundo após corte de Wesley. Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti teve que fazer uma escolha na Seleção Brasileira antes da bola rolar. Com o corte de Wesley por lesão, o ideal era convocar um lateral-direito de origem ou buscar um jogador de outra função. A dura realidade é que vivemos uma escassez de laterais de grande qualidade no futebol brasileiro.

A escolha recaiu sobre o volante Éderson. O fato pode indicar um sinal de que o treinador italiano estaria pensando em ter como uma segunda opção de jogo um esquema mais robusto no meio-campo.

Além dos titulares, ele conta no elenco com Danilo Santos, Fabinho e Lucas Paquetá como opções. O jogador da Atalanta e que está na mira do Manchester United pode fazer várias funções.

Tendo apenas Casemiro e Bruno Guimarães com a função mais de marcação e mais quatro jogadores com ímpeto ofensivo, o time pode sofrer defensivamente contra rivais de maior qualidade.

O teste contra Marrocos será fundamental para a consolidação da formatação de uma ideia de time e testar o real potencial. Ibañez e Danilo podem dar conta do recado pelo flanco atuando com um viés mais defensivo.