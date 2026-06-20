A boa e a má notícia no Brasil depois da goleada sobre o Haiti

Vini Jr. foi a boa notícia do Brasil na vitória sobre o Haiti. Mauro PIMENTEL / AFP

Na etapa inicial, o Brasil demorou um pouco para encaixar. Os haitianos optaram por um esquema mais cauteloso em relação ao da estreia contra a Escócia. Porém, a marcação acabou deixando muitos espaços para a equipe de Carletto trabalhar.

Bruno Guimarães teve ótima atuação, sendo um dos destaques. Vini Jr também voltou a marcar com assistência de Lucas Paquetá.

É importante que o craque do Real Madrid comece a entregar o protagonismo que se espera dele. A grande notícia da vitória.

Na etapa final, o ritmo do Brasil não começou o mesmo. Pedido pela torcida no estádio e muito aplaudido quando entrou, Endrick recebeu uma chance. Martinelli ainda carimbou a trave de Placide. Podia ter sido mais.

O placar de 3 a 0 coloca o Brasil em vantagem no Grupo C. Marrocos fez só 1 a 0 na Escócia. Tudo fica para a última rodada.

Vencer é prioridade para ser primeiro. E secar para os marroquinos não fazerem uma goleada maior que a importa pelos brasileiros no Haiti. Ganhar e secar!

Dor de cabeça

Raphinha deixou o campo após lesão. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O grande problema da vitória brasileira na Filadélfia foi a lesão muscular sofrida por Raphinha. Péssima notícia! O atacante gaúcho saiu ainda no primeiro tempo com lesão muscular na coxa direita.

Em março, o jogador do Barcelona passou pelo mesmo problema e ficou cinco semanas fora. Uma baita dor de cabeça para Carlo Ancelotti que perdeu um dos seus principais jogadores.

Tudo indica que ele está fora do confronto com os escoceses. Resta saber a extensão do problema, projetando as fases eliminatórias. Neymar deve ficar à disposição na quarta-feira (24) na rodada decisiva da chave.