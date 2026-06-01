A assustadora derrota do Inter com cara de Z-4

Assustadora. Assim é possível resumir a atuação do Inter contra o Bragantino em uma palavra na manhã deste domingo (31). O Colorado acabou sendo engolido pelo time de Vagner Mancini e saiu de campo com cara de rebaixamento. Triste cenário! E o placar de 3 a 1 ficou barato. Poderia ter sido muito pior.
No final das contas, as escolhas de Paulo Pezzolano não foram as melhores. Se mostraram muito equivocadas. Não tem explicação a ausência inicial de Allex. Alan Patrick saiu da geladeira e pouco produziu. O camisa 10 está muito distante do jogador que já foi.
O ataque não funcionou. O meio-campo não teve força para marcar e criar. E a defesa correu perigo inúmeras vezes. Anthoni e Victor Gabriel tiveram desempenhos terríveis.
A ausência de Bernabei desmanchou a equipe. Imaginem se o argentino for negociado na janela do meio da temporada?
Mesmo estando fora do Z-4, quem garante que o Inter não vai brigar até o final do Brasileirão para fugir dessa situação? A tabela logo depois da parada da Copa do Mundo é terrível, enfrentando Cruzeiro, no fechamento de turno, mais Athletico-PR, Flamengo e Palmeiras. E ainda no meio do caminho os jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians no início de agosto. Não tem refresco.
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