Paulo Pezzolano encontrou uma nova cara para o Inter

Paulo Pezzolano encontrou uma formatação de time sem a presença de Alan Patrick entre os titulares, algo que nunca iria acontecer. O estilo de marcação alta que o treinador quer implementar inviabiliza a presença do meia. No momento, o camisa 10 tem que ficar de fora. Pelo menos no começo das partidas.



Bernabei adquiriu protagonismo atuando mais avançado. O argentino tem feito gols decisivos no Brasileirão contra Corinthians, Botafogo e Fluminense. Marcou também no duelo com o Athletic, pela Copa do Brasil, em Florianópolis. Não há mais motivos para ele atuar na lateral esquerda, até porque defensivamente cometia muitos erros.