Paulo Pezzolano encontrou a arma letal do Inter

A formatação da equipe, com marcação alta e postura um pouco mais reativa, criou um recurso letal contra os adversários. A vítima vez foi o Vasco de Renato Portaluppi. Olhando para o campo, se vê o trabalho do treinador uruguaio. Intensidade, jogadas ensaiadas e uma equipe que vibrou durante os mais de 90 minutos.

Pezzolano encontrou o lugar ideal para Bernabei fazer a diferença. O lateral-esquerdo vive a sua fase mais goleadora. Junto com Alerrandro – que virou peça importante no ataque, fazendo pivô, servindo os companheiros e voltando a marcar – mais Carbonero com dois gols e duas assistências, o argentino virou o grande protagonista do Inter atual. Mas há um personagem, discreto, que mudou a história colorada na temporada. Depois que Villagra assumiu a titularidade, o Inter teve apenas uma derrota. O camisa 5 deu sustentação na marcação e qualificou o saída de bola. E Mercado voltou a zaga em grande estilo, dando suporte a Juninho. Uma baita desempenho, que fez o Inter pegar o elevador para subir na tabela do Brasileirão, se afastando do Z-4. Vitória fundamental.