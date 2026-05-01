Os problemas para Luís Castro solucionar no Grêmio

Técnico tem vários desfalques para a partida contra o Athletico-PR. Renan Mattos / Agencia RBS

Já virou caso de divã. Qual é a dificuldade do Grêmio de ganhar uma partida fora da Arena? Porque na realidade, não há uma explicação possível para a equipe de Luís Castro ter tantas dificuldades jogando longe dos seus domínios.

Depois do 0 a 0 com o frágil Palestino, o Tricolor acumula uma sequência de 12 jogos de derrotas e empates. Os resultados negativos são a maioria: sete derrotas e cinco empates.

O enfrentamento com o Athletico-PR é a nova chance de quebrar essa escrita lamentável. Depois, na sequência encara o Deportivo Riestra pela Sul-Americana. E se quiser ser o primeiro do grupo F tem obrigação de vencer.

Em Curitiba, o Grêmio não terá dois titulares importantes. Sem Viery na zaga e Carlos Vinícius e Amuzu no ataque, a qualidade cai. Creio que Wagner Leonardo, Braithwaite e Tetê serão os substitutos. Todos precisam mostrar serviço.

A lesão de Arthur, que para por três semanas, é um baita problema para Luís Castro não apenas para encarar o Furacão. Dificuldade a longo prazo.