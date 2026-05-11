Os dois lados do empate nos acréscimos do Inter no Couto Pereira

Félix Torres marcou o gol de empate. Flickr/Internacional / Divulgação

O jogo do Inter com o Coritiba precisa ser avaliado sob dois aspectos. O primeiro é que o Colorado escapou de sair derrotado do Couto Pereira.

O gol salvador de Félix Torres, no apagar das luzes, trouxe um ponto que estava perdido. Isso é muito bom. De novo, mostrou poder de reação nas duas oportunidades quando esteve em desvantagem no marcador.

Mas o lado ruim do 2 a 2 é que o time de Paulo Pezzolano poderia ter uma vida melhor na partida, se aproveitasse as poucas chances que construiu. O gosto do resultado poderia ter sido diferente. Fazer gols tem sido o grande drama do Inter na temporada. Constrói e finaliza mal. Repetiu os mesmos erros na defesa. Era jogo para buscar os três pontos, até porque o Coxa é um adversário que tem as suas dificuldades.

Todos no Inter já entenderam que o grupo tem limitações e que a equipe precisa jogar pensando primeiro em se defender. Ainda há muito Brasileirão pela frente e o objetivo colorado continuo apenas atingir os 45 pontos.