O problema que voltou a assombrar o Inter

Alerrandro não foi efetivo contra o Vitória. Ricardo Duarte / SC Internacional

A derrota do Inter para o Vitória traz de volta uma questão. O time de Paulo Pezzolano controlou as ações e criou chances de gol. Mas não conseguiu meter na rede.

Pelo menos três oportunidades perdidas por Alerrandro e Bruno Tabata. Duas vezes o camisa 9 falhou. É a velha máxima do futebol em ação. Quem não faz, leva. Um duro castigo.

Por outro lado, o Vitória foi efetivo. O 1 a 0 saiu em uma falha de Vitinho na marcação ao não cobrir o avanço de Renê, ex-São José. Esperando o contra-ataque, a equipe de Jair Ventura fechou o placar nos acréscimos.

Em linhas gerais, não foi um mau jogo do Colorado. Porém, isso não adiantou nada. Carbonero fez falta. Borré não teve boa atuação.

De novo, Bernabei mostrou disposição. Pezzolano errou ao recolocá-lo na lateral durante o jogo. O argentino acabou expulso pelo segundo amarelo.

A derrota travou o Inter nos 21 pontos, sem abrir grande frente do Z-4. O próximo compromisso é de novo fora do Beira-Rio. Vai ser preciso pontuar contra o Bragantino.