O grande dilema do Inter na janela de transferências

O Inter vive um problema gigante. Por um lado, há a grande necessidade de vender jogadores na virada do semestre para organizar as contas até dezembro, quando acaba a gestão de seis anos do presidente Alessandro Barcellos. Em contrapartida, sabe-se que negociar atletas na janela de transferências enfraquece demais um elenco que já tem muitas carências.
Olhando para as opções do elenco colorado, o principal alvo do mercado é Bernabei, que faz uma boa temporada. Perder o argentino agora seria um problema para Paulo Pezzolano, que terá a dura tarefa de manter uma equipe competitiva no restante do Brasileirão e para beliscar algo mais na Copa do Brasil.
Outros nomes que podem ter algum apelo com o mercado externo são os colombianos Borré e Carbonero — apesar deles terem ficado de fora da relação de atletas chamados pela Colômbia para a disputa da Copa do Mundo. O jovem Allex tem potencial, mas ainda precisa de rodagem para valer mais no mercado.
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