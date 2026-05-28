O grande dilema do Inter na janela de transferências

O Inter vive um problema gigante. Por um lado, há a grande necessidade de vender jogadores na virada do semestre para organizar as contas até dezembro, quando acaba a gestão de seis anos do presidente Alessandro Barcellos. Em contrapartida, sabe-se que negociar atletas na janela de transferências enfraquece demais um elenco que já tem muitas carências.



Olhando para as opções do elenco colorado, o principal alvo do mercado é Bernabei, que faz uma boa temporada. Perder o argentino agora seria um problema para Paulo Pezzolano, que terá a dura tarefa de manter uma equipe competitiva no restante do Brasileirão e para beliscar algo mais na Copa do Brasil.