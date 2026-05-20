O dilema de Pezzolano para escolher o substituto de Carbonero no Inter

Carbonero recebeu um amarelo desnecessário. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano perdeu uma peça importante na engrenagem do Inter que encara o Vitória no Barradão.

O cartão amarelo desnecessário tomado por Carbonero — por tirar a camisa na comemoração do primeiro gol contra o Vasco — vai obrigar o treinador a modificar uma estrutura que vem dando certo. Não tem explicação um atleta profissional ser tão desligado e tomar uma advertência sem necessidade, deixando o time na mão no jogo seguinte.

Tem três candidatos para assumir a vaga do colombiano. Acredito que Borré seja a melhor opção para jogar ao lado de Alerrandro. O camisa 19 é atacante de origem. Por isso, é o mais próximo da característica de Carbonero. Pode atuar ao lado de um centroavante raiz. Isso já aconteceu na sua carreira.

Alan Patrick é mais articulador, mesmo sendo perigoso jogando perto da área adversária. Mas deve continuar o período sabático no banco de reservas. Pouco tem sido utilizado por Pezzolano. O jogo em Salvador deve ter muito embate físico, algo que o camisa 10 não se dá muito bem.

O jovem Allex, a terceira opção para substituir Carbonero, poderia ser titular em outra posição, no caso, na vaga de Vitinho, pela direita. O treinador colorado tem os trabalhos até sábado (23) para fazer a escolha.

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