O capitão do Inter está na mira

Alan Patrick tem titularidade em discussão no Inter. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ninguém discute que Alan Patrick é a maior referência técnica do atual elenco do Inter. Não há outro atleta no grupo que execute a sua função com a qualidade de articulador. Mas o grande problema é que o desempenho diferenciado do camisa 10 está só na memória.

Na prática, o que se vê em campo é um Alan Patrick sem força, comprometendo em lances capitais e sem grandes lampejos que se espera de um jogador diferenciado. A tese não está casando com a prática.

Parece loucura pensar que ele deve ficar no banco de reservas. Só que Paulo Pezzolano exige um time mais operário em campo. É preciso ter peças que entreguem maior intensidade.