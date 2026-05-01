O capitão do Inter está na mira

Ninguém discute que Alan Patrick é a maior referência técnica do atual elenco do Inter. Não há outro atleta no grupo que execute a sua função com a qualidade de articulador. Mas o grande problema é que o desempenho diferenciado do camisa 10 está só na memória.
Na prática, o que se vê em campo é um Alan Patrick sem força, comprometendo em lances capitais e sem grandes lampejos que se espera de um jogador diferenciado. A tese não está casando com a prática.
Parece loucura pensar que ele deve ficar no banco de reservas. Só que Paulo Pezzolano exige um time mais operário em campo. É preciso ter peças que entreguem maior intensidade.
Acredito que para pegar o Fluminense e voltar a vencer no Beira-Rio - drama que o Colorado vem vivendo no Brasileirão - será fundamental ter uma formação com dois volantes, Bernabei mais avançado, Carbonero e Allex ou Vitinho pelos lados. Na frente, a dúvida cruel entre Borré e Alerrandro. Ainda considero o colombiano uma melhor opção.