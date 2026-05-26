O baita problema para Pezzolano resolver no Inter

O segundo amarelo, que resultou na expulsão de Bernabei na derrota para o Vitória, é um problemão que vai acabar repercutindo na partida contra o Bragantino. O Inter perde seu principal jogador no momento. As principais ações ofensivas do time passam pelos pés do lateral-esquerdo, que virou meia. Dor de cabeça para Paulo Pezzolano.



Pode pintar uma chance para Allex começar como titular. Seria uma boa escolha dar a chance para o guri da base. Acredito que Alan Patrick deve continuar como opção para o segundo tempo. O camisa 10 não entrega a intensidade exigida pelo treinador uruguaio.